Lorsch.Zur Mitgliederversammlung der CDU lädt Stadtverbandsvorsteher Alexander Löffelholz die Lorscher Christdemokraten am kommenden Mittwoch (28.) ein. In der Nibelungenhalle wird es um die Kommunalwahl am 14. März nächsten Jahres gehen.

Abstimmung in geheimer Wahl

Am Mittwoch wird die CDU-Kandidatenliste für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung präsentiert. Es ist eine

...