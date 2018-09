Crashkurs Excel startet in Lorsch

Lorsch.Ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet eine zügige Einführung in die Grundfunktionen der Tabellenkalkulation Excel 2016 an.

Das hohe Unterrichtstempo bietet die Möglichkeit, in kurzer Zeit die wichtigsten Funktionen in Excel zu erlernen. Auch das Arbeiten mit Formeln wird hier vermittelt.

Grundkenntnisse erforderlich

Teilnehmer bringen einen USB-Stick zum Kurs mit. Vorausgesetzt für die Teilnahme am Crashkurs werden Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC und mit Windows 10.

Der Kurs läuft am Samstag, 29. September, in der Zeit on 9 bis 16.45 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 in Lorsch. Weitere Informationen erhalten Interessierte über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-18. Unter dieser Adresse kann man sich auch anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.09.2018