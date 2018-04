Anzeige

Lorsch.Die Polizei in Heppenheim sucht Zeugen, die Auskunft geben können zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Samstag gegen 11.30 Uhr in Lorsch ereignete. Es geht um einen Passanten, der in der Odenwaldallee von einem frei laufenden Rauhaardackel gebissen wurde. Der Geschädigte ging spazieren, als der Dackel an seinem Hosenbein hochsprang, so die Polizei. Als sich der Spaziergänger nach unten beugte, um den Hund zu verscheuchen, wurde er in den rechten Zeigefinger gebissen.

Mit dem Fahrrad weggefahren

Der Hundehalter kam kurz darauf auf einem Fahrrad angefahren. Ohne seine Personalien anzugeben verschwand er mit seinem Hund wieder, teilt die Polizei mit. Bei dem Hundehalter soll es sich um eine männliche Person mit schlanker Figur und blonden Haaren gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Polizei in Heppenheim zu melden. pol