Darts-Turnier jetzt am 13. Juni

Lorsch.Kurzfristig verlegt werden musste jetzt das für den 6. Juni in der Lorscher Hinkelshalle terminierte Dartsturnier des FC Bickel, informierte der Vorsitzende Michael Wurster. Da aufgrund des Corona-Virus der Alltag wieder beginne, seien kleinere Veranstaltungen auch wieder zulässig. Dazu gehöre auch das Dartsturnier, das allerdings nur vereinsintern durchgeführt werden dürfe. Alle Mitglieder sind jetzt am 13. Juni um 15 Uhr zum Darts-Turnier in das Lokal „Heaven 27“ eingeladen. ml

