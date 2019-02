Das Christoph-Schöpsdau-Trio sorgte für Hörvergnügen pur

Lorsch.Ein Jazzkonzert ganz ohne Standards. Das geht natürlich nur, wenn die Musiker ein abendfüllendes Repertoire an Eigenkompositionen aufweisen können. Im Falle von Christoph Schöpsdau ist das keine Frage. Der Pianist ist als Komponist und Arrangeur ein umtriebiger Künstler mit etlichen Projekten, Bands und Soloauftritten im Rücken. Und mit zwei Kollegen an der Seite, die in punkto Spielfreude, Können und Kreativität in der gleichen Liga spielen.

„Drei Freunde sollt ihr sein“

Mit dem Schöpsdau-Trio ist am Sonntag die Reihe der Rathauskonzerte ins neue Jahr gestartet. Im Nibelungensaal erlebte das Publikum eine elegante Fusion aus Klangkultur, Dynamik und Energie in klassischer Triobesetzung nach dem Motto: „Drei Freunde sollt ihr sein.“ Mit Johannes Schädlich am Kontrabass und Jens Biehl am Schlagzeug hatte der gebürtige Lorscher, der in New York und Frankfurt studiert hat, zwei vertraute Weggefährten mitgebracht, deren Spiel von enormer innerer Harmonie und spontaner Interaktion geprägt war.

Auffällig ist die instrumentale Gleichberechtigung innerhalb der Band, in der Drum und Bass nicht bloß rhythmische Statisten sind, sondern durch ein farbenreiches und pointiertes, technisch hochklassigem Spiel auf einem Niveau mit den Tasten rangieren. In Stücken wie „Latin Fall“, dem quirlig-vertrackten „Ant“ (Ameise) oder beim grandiosen Schlagzeugeinsatz im frechen, elftaktigen „Blues Abuse“ offenbarte sich die ganze Qualität dieses Trios, die auch abseits bekannter Stücke für distinguiert akademischen Feinschmecker-Jazz steht. Mit seiner Virtuosität und kultivierten Anschlagtechnik ist Schöpsdau einer der wichtigsten Pianisten in der Region.

Die Güte des Trios offenbart sich in souveränen Dialogen und pointierten Tempiwechseln, farbenfrohen Soli und einem sehr homogenen Sound, der auch bei ruhigeren Stücken stark zum Ausdruck kommt. Die vielschichtigen und fintenreichen Kompositionen brechen immer wieder klassische Jazz-Schemen auf und inszenieren interessante Perspektivenwechsel, die Spaß machen. Die Kompositionen sind energiegeladen, druckvoll, voller klanglicher wie rhythmischer Komplexität und spannungsvoller Vitalität.

Umtriebiger Jazzer

Der erdige und dabei sehr bewegliche Bass von Johannes Schaedlich ist sowohl pulsierendes Fundament wie auch tragende Stimme des Trios. Schaedlich studierte in Hamburg und Karlsruhe und ist heute einer der gefragtesten Bassisten im Rhein-Main-Neckar-Raum. Unter anderen lehrt er an der Musikhochschule Mannheim. Mit Jens Biehl verbindet ihn eine lange musikalische Zusammenarbeit. Von 1992 bis 1997 studierte der gebürtige Berliner Jazz und Popularmusik an der Frankfurter Musikwerkstatt und war Schlagzeuger des Landesjugendjazzorchesters Hessen, in dem auch Christoph Schöpsdau gespielt hat. Heute ist Biehl einer der umtriebigsten Jazzer in der Frankfurter Szene. Seine rhythmisch differenzierte Phantasie, treibende Trommelwirbel aus dem Handgelenk und das ornamentale Ausfüllen jedes einzelnen Takts gelangen beispielhaft beim Stück „Dance Of The Lunatic“. Biehl ist kein Percussion-Poser, eher ein intellektueller Gentleman, der mit Stöcken, Besen und manchmal auch mit den bloßen Händen sein Schlagzeug fast wie ein Piano nutzt.

Atmosphärisch dichter, geradezu von malerischer Opulenz und klanglicher Fülle war Schädlichs Komposition „Srebrenica“, in der sein narrativer, reifer und akzentuierter Bass auffällig zur Geltung kommt. Ein perfekter Partner für Schöpsdaus ausdrucksstarkes, hingebungsvolles Pianospiel, dessen schlanke Geschmeidigkeit und lyrische Intensität einen wunderschönen Gegenpart bildete.

Die Konzertbesucher erlebten geistreiche musikalische Ideen, spannende Kontraste und vielschichtige Arrangements in – auch das zählt – passender räumlicher Umgebung. Hörvergnügen pur im Nibelungensaal.

