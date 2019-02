Das Fundament des Lebens

Lorsch.Die eigene Identität festigen, darum geht es in einem Kurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch. Identität definiert sich durch verschiedene Faktoren wie Familie, soziale Kontakte, Arbeitsplatz, finanzielle Situation, sportliche Aktivitäten. Diese Bereiche haben allesamt Einfluss auf unsere Lebensqualität, Zufriedenheit und Gesundheit. Sie bilden das Fundament unseres Lebens und geben uns Sicherheit.

Im Kurs finden die Teilnehmer heraus, wie intensiv ihre einzelnen Lebensbereiche ausgeprägt sind. Sie arbeiten daran, eine gesunde Balance zu finden, die dem Leben eine stabile Basis gibt.

Der Kurs läuft am 9. März (Samstag), von 10 bis 16 Uhr im Haus Löffelholz in der Lorscher Römerstraße 16. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter 06251/17296-18 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019