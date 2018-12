Das nächste Ziel ist Israel

Lorsch.Nach Frankreich führte die Pilgerreise der Gemeinde St. Nazarius in diesem Jahr. Auf den Spuren ihres Namenspatrons besuchten die Lorscher Katholiken unter anderem die Abtei von Cluny, den Papstpalast in Avignon, die Pilgerstadt Vezelay am Jakobsweg sowie Beaune und Dijon. Die nächste Gemeinde-Wallfahrt für 2019 ist nun bereits terminiert.

Anfang Oktober kommenden Jahres werden die

...