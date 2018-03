Anzeige

Lorsch.Der Kultur- und Sozialausschuss der Stadt tagt heute um 20 Uhr in öffentlicher Sitzung im Paul-Schnitzer-Saal. Ein hochspannendes Thema steht gleich auf Punkt eins der Tagesordnung: das Besucheraufkommen rund um das Welterbe. Die Gästezahlen spielen unter anderem eine Rolle in der Diskussion um den umstrittenen Bau eines Parkplatzes jenseits der Weschnitz nahe Lauresham.

„Unsachliche Debatte“ beklagt

Unterschiedliche Informationen über die Besucherzahlen waren zuletzt im Umlauf. „Sehr unsachlich“ sei die Debatte über verschiedene Aspekte der Welterbestätte teilweise geführt worden, hieß es dazu aus dem Magistrat. Das Gremium unter Leitung von Bürgermeister Christian Schönung hatte beklagt, dass dabei „so gut wie nie Experten“ zu Wort gekommen seien. Deshalb wird heute nun Welterbestättenleiter Dr. Hermann Schefers versuchen, im Kultur- und Sozialausschuss die Verwirrung um die Zahlen der Schlösserverwaltung aufzuklären.

Von Besuchern und Besuchen

Für Unklarheit hatten Daten der Schlösserverwaltungsdirektion gesorgt, die 2015 ein Drittel zahlender Besucher (60 000) und zwei Drittel nicht zahlender Besucher (120 000) als Schätzung nannte. Zwischen 2015 bis 2017 wurde eine durchschnittliche Anzahl von 52 767 Besuchen ermittelt. Der Welterbestättenleiter hatte 2016 sogar von möglichen 100 000 Besuchen bis zum Zeitpunkt 2030 gesprochen. Schefers wird heute Einzelheiten rund um das Zahlenwirrwarr erläutern, in dem unter anderem zwischen Besuchern und Besuchen differenziert wird und zwischen Kloster, Lauresham und der Museumspädagogik zu unterscheiden ist. Er wird berichten, was Gäste loben und was sie bemängeln. Moniert wird etwa, dass es keinen Parkplatz bei Lauresham gibt.