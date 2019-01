Datenbank aufbauen

Lorsch.Das Datenbank-Programm Access erlaubt die Verarbeitung großer Datenmengen und wird vor allem im beruflichen Umfeld eingesetzt.

Wie man eine Datenbank mit dem Programm Access aufbaut, welche Abfragetechniken es gibt und wie Formulare und Berichte erstellt werden, lernen die Teilnehmer bei einem Kurs der KVHS Bergstraße am Samstag, 26. Januar, und Sonntag, 27. Januar, von 8.30 Uhr bis 13.45 Uhr im Haus Löffelholz, in Lorsch, Römerstraße 16. Für die Teilnahme werden Grundkenntnisse in Windows und Excel vorausgesetzt. Ein USB-Stick sollte mitgebracht werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.01.2019