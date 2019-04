Datenerfassung läuft weiter

Lorsch.Die Besucherzählung mittels Messgeräten am Welterbe-Areal und in der Innenstadt läuft in der Testphase vorerst weiter. Die Stadtverordneten entschieden in ihrer Sitzung am Donnerstag, die Beratung dazu in den Kulturausschuss zu verweisen. Bis dahin soll eine Einschätzung des hessischen Datenschutzbeauftragten zu der WLAN-gestützten Frequenzanalyse vorliegen. Zu der Ausschuss-Sitzung soll auch der Geschäftsführer der Firma Ipster eingeladen werden, der die Messgeräte entwickelt hat. Er soll das System erklären, das auch an anderen Welterbestätten im Einsatz ist.

Die Grünen hatten das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Matthias Schimpf kritisierte, seine Nachfragen seien vom Magistrat nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Man sei nicht generell gegen Besucherzählung, es sei aber fraglich, ob Daten auf diese Weise rund um die Uhr gesammelt werden müssten. Die erhofften Auskünfte über die Wünsche von Lorsch-Besuchern könne eine reine Datenauflistung zudem nicht liefern. Eine persönliche Publikumsbefragung sei aufwändiger, aber auch ergiebiger.

Schimpf erinnerte an frühere Informationen zur Besucherstatistik, die sich als falsch und sehr überhöht herausstellten – weil die Zahl von Besuchern und Besuchen von offizieller Seite verwechselt wurde. Pflicht des Bürgermeisters wäre es gewesen, besser über die Datenerfassung im öffentlichen Raum zu informieren, über die Besucher nichts erfahren, bemängelte Schimpf. Besucherzählung sei wichtig, das Verfahren aber müsse selbstverständlich den Datenschutzbestimmungen gerecht werden, erklärte Ferdinand Koob (CDU). WLAN-Tracking befinde sich momentan in einer Grauzone. Es sei gut, dass nun ein Gespräch mit dem Datenschutzbeauftragten vereinbart worden sei, das Klarheit schaffen werde.

Vielerorts WLAN-Tracking

„Keiner weiß, wo er überall getrackt wird“, meinte Christian Walter (PWL). Das Thema polarisiere, es sei gut, im Ausschuss Aufschluss zu erhalten. Die Zählweise mittels WLAN werde eher ungenaue Informationen liefern, vermutete Dirk Sander (SPD). Er zeigte sich ebenfalls gespannt auf die Informationen im Ausschuss. Viele Besucher brauchten kein WLAN mehr, vermutete Klaus Wolff (FDP). Er erinnerte an seine schon vor langer Zeit vorgetragene Anregung, mit Kombitickets, die auch mit dem ÖPNV vernetzt werden könnten, Daten über Besucherströme zu generieren.

Tracking erfolge an vielen Orten, listete Bürgermeister Schönung Flughäfen, große Einrichtungshäuser und Museen auf. Es handle sich um interessante Informationen. Wenn sich aber im Gespräch mit dem Experten ergeben sollte, dass Nachbesserungsbedarf in Lorsch bestehe, werde reagiert. Die Messgeräte seien von der Schlösserverwaltung empfohlen worden, erinnerte der Verwaltungschef. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019