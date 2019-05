Datenschützer: Besucherzählung in Lorsch „unbedenklich“

Lorsch.Die umstrittene Besucherzählung in Lorsch war ein Thema für den Kulturausschuss am Dienstagabend. Tim Schätzke, Geschäftsführer der Betreiberfirma Ipster, die die Messgeräte im Bereich der Welterbstätte und in der Innenstadt aufgestellt hat, informierte die Gremiumsmitglieder in der öffentlichen Sitzung über die WLAN-gestützte Zählung. Sie läuft seit Mitte März im Zentrum, zunächst zur Probe.

...