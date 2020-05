Den Verein in der Krise lenken

Lorsch.Die Kommunikation in Vereinen, die Aufrechterhaltung der Kontakte, das Organisieren von Trainings erweist sich in Krisenzeiten als schwierig. Ein Webinar der Kreisvolkshochschule richtet sich an Ehrenamtliche, die Videotools nutzen wollen, um ihren Verein zu lenken. Es geht um die Auswahl geeigneter Kommunikations-Tools, es wird vermittelt, welche Art von Besprechungen sich per Videokonferenz

...