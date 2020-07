Der Bürgermeister ist immer ein Lorscher

Lorsch.Ob in Bensheim oder in Lindenfels oder in Lautertal – als Verwaltungschefs kamen dort nicht immer nur Einheimische zum Zug. In Lorsch ist das bislang anders. Alle Bürgermeister sind echte Lorscher, seit fast 200 Jahren ist das schon so.

Im Lorscher Heimatbuch von 1985 wird Valentin Ludwig, der 1826 seine Arbeit begann, als erster, Ludwig Brunnengräber als bis dahin letzter Bürgermeister

...