Lorsch.Der Umgang mit Pflanzen und die Gestaltung des eigenen Gartens sagen etwas über die Persönlichkeit des jeweiligen Gärtners aus. Eine Referentin für Gartengestaltung und Naturheilkunde zeigt auf Einladung der Kreisvolkshochschule in Lorsch auf, inwieweit ein Garten die Seele widerspiegelt.

Die Referentin präsentiert dabei ästhetische Bilder von Pflanzen und Gärten im Wechsel der Jahreszeiten. Außerdem gibt die Fachfrau viele Hinweise für die gelungene Gartengestaltung.

Das Seminar findet statt am kommenden Donnerstag (8.) in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Es läuft im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 in Lorsch.