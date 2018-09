Der Hammer hat fast ausgedient

Lorsch.Solche Jubiläen werden immer seltener. Michael Steinbacher und Horst Trautmann feierten jetzt ihre 40-jährigen Arbeitsjubiläen bei der Raiffeisen Waren Zentrale Rhein-Main. Ihr ganzes bisheriges Berufsleben haben sie damit in einer Firma verbracht. Im September 1978 war der erste Tag der Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker, damals noch in der Niederlassung in der Wormser Straße in Bensheim.

...