Der neue Kindergarten wird der größte in Lorsch

Lorsch.In Lorsch wird es bald einen weiteren Kindergarten geben, und zwar einen besonderen. Der Neubau in unmittelbarer Nähe der Einkaufsmärkte Aldi und Rewe, entworfen vom Planungsbüro Binder und Jarczyk aus Darmstadt, wird nämlich Platz für sechs Gruppen haben. Damit entsteht in der Dieterswiese die zahlenmäßig größte Betreuungseinrichtung in der Stadt.

Die Bodenplatte ist schon gegossen,

...