Lorsch.Zum bereits dritten Mal ist Simon Specht für den Titel als Sportler des Jahres nominiert. Dabei ist der Lorscher erst 15 Jahre alt. Dass der Schüler erneut für die besondere Einzelehrung der Stadt Lorsch vorgeschlagen ist, spricht für sein großes Talent, für Trainingsfleiß und Durchhaltekraft und dokumentiert die vielen Erfolge, die er mittlerweile vorzuweisen hat. Der Kanurennsportler hat auch im Vorjahr wieder konstant hervorragende Leistungen geliefert. Die Süddeutschen Meisterschaften hat er über verschiedene Distanzen gewonnen, zudem belegte er den zweiten und dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend im Kanuzweier gemeinsam mit Merlin Treuer über 5000 und über 500 Meter.

Solche Siege fallen einem Sportler nicht zu. Simon Specht, er besucht die neunte Klasse der Werner-von-Siemens-Schule, geht fünf bis sechs Mal in der Woche ins Training. Zumeist ist der Lorscher auf dem Altrhein unterwegs. Die Kanuten sind draußen, selbst wenn das Wetter mies ist. Und wenn sie nicht mit dem Boot unterwegs sind, weil ihre Strecke vielleicht vereist ist, dann stehen Lauf-Einheiten und ein Übungsprogramm zur Verbesserung der Ausdauer im Kraftraum an.

Auch die Ferienzeit wird genutzt. Zu Ostern ist ein Trainingslager am Gardasee anberaumt, an Pfingsten warten Übungseinheiten in Lampertheim, über Fastnacht war Specht mit Trainer und ausgewählten Leistungssportlern in Portugal. Im Februar ist die Witterung dort für den Kanurennsport natürlich besser als auf einem zugefrorenen Altrhein. „Gutes Wetter, tiefes Wasser, wenig Wind“, fasst der Lorscher zusammen.