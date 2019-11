Lorsch.In der Geschichte fast aller Kulturen werden Engel verehrt. Sie gelten als Überbringer göttlicher Botschaften. Auch die Bibel berichtet an vielen Stellen vom Wirken der Engel.

Breiten Raum nehmen Engel in der Kunst und in der Literatur ein. Heute wandert die Beschäftigung mit den Engeln zunehmend in den Bereich des Esoterischen ab und vom religiösen Kitsch führe eine gerade Linie zu

...