Die Gefahr lauert im Gras

Lorsch.Sie sind klein und unscheinbar, meist nicht größer als ein Stecknadelkopf, und sie brummen und summen nicht. Zecken sind Milben und zählen zu den Spinnentieren, sie krabbeln an Grashalmen, im Laub, das am Boden liegt, an niedrigen Sträuchern und Büschen sowie an kleineren Bäumen. Um sich zu ernähren, suchen sich die Parasiten einen warmblütigen Wirt, das können Tiere oder auch Menschen sein.

...