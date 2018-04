Die Geschichte jüdischer Familien aus Lorsch

Die Brüder Rohrheimer vor ihrem Laden in Ohio. © Western Reserve Historical Society

Lorsch.Wer den Kulturverlust ermessen will, der die Ausrottung des jüdischen Teils der deutschen Bevölkerung durch den Nationalsozialismus bedeutet, darf die Geschichte der Juden nicht auf ihre letzte Generation in Deutschland und den Holocaust beschränken. Seit über tausend Jahren haben Juden die deutsche Gesellschaft mitgeprägt – zuerst in den großen Städten und an den Handelsrouten, seit dem Ende

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2762 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.04.2018