Lorsch.Der ökumenische Bibelkreis lädt am Sonntag (10.) zu einem Treffen ein, bei dem Deutungen der „Himmelfahrt Christi“ im Mittelpunkt stehen. Das Fest Christi Himmelfahrt ist seit den 1930er Jahren auch ein gesetzlicher Feiertag. Infolge der Auseinandersetzungen mit der Naturwissenschaft in der Neuzeit ist der Kern des Festes weitgehend verloren gegangen. Weil die Texte der Bibel einer lange vergangenen Zeit entstammen, können deren Aussagen nicht so einfach ins Heute übertragen werden.

Wie können wir heute die hinter der Erzählung stehende Botschaft verstehen? Über ausdrucksstarken Bilder sollen die Teilnehmer ins Gespräch kommen und Impulse f gewinnen. Das Treffen beginnt um 19.30 Uhr im Paulusheim.