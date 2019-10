Die Hits der Beatles in einem neuen Sound

Lorsch.Für das jüngste Konzert aus der Reihe der Lorscher Rathaus-Konzerte ist Christoph Schöpsdau in der Jazzszene von Mannheim und Heidelberg fündig geworden: Unter dem Titel „Crossing Abbey Road“ spielte das Duo Pfisterer-Armani am Sonntag Werke der Beatles in einem neuen Look. Und die grandiosen Kompositionen von Lennon-McCartney haben einmal mehr gezeigt, dass sie jeder Form der Interpretation

...