Die nächste Kita wird die größte

Lorsch.Vor allem bei jungen Familien ist Lorsch sehr beliebt. Der Zuzug in die Stadt sorgt dafür, dass eine weitere Kindertagesstätte gebaut werden muss. Die neue Betreuungseinrichtung wird die gruppenmäßig größte in Lorsch werden. Sechs Gruppen für bis zu 125 Kinder wird sie beherbergen. Die Baukosten für die Kita „Wiesenkinder“ liegen bei rund fünf Millionen Euro. Betreiber ist das Familienzentrum Bensheim.

In der Dieterswiese wird im September der erste Spatenstich gesetzt und auf der Baustelle geht es flott voran. Schon im Frühjahr 2020 schließlich soll der Betrieb starten. Insgesamt wird es in der neuen Kita vier Ü3- sowie zwei U3-Gruppen für Kinder unter drei Jahren geben. Die Notgruppen für die „Sandhasen“ und „Wiesenkinder“, die im ehemaligen Straßenbaudepot beziehungsweise im Martin-Luther-Haus unterkamen, können dann aufgelöst werden. In den Neubau wird auch das Lorscher Mütter- und Familienzentrum („Mütze“) einziehen, das seine Adresse noch in der Schulstraße hat. In direkter Nachbarschaft erhält außerdem das Lorscher DRK ein neues Funktionsgebäude. Nur einen Katzensprung entfernt sind die Märkte Aldi und Rewe, die 2019 ankündigen, ebenfalls in der Dieterswiese wachsen zu wollen.

Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz spricht beim Spatenstich von einem erfreulichen „Babyboom“ an der Bergstraße. Die steigende Zahl von Kindern macht sich auch an der Wingertsbergschule bemerkbar. Lorsch hat die größte Grundschule im Kreis Bergstraße, jeweils sechs erste Klassen sind dort jedes Jahr inzwischen aufzunehmen.

Der Platzmangel hat dazu geführt, dass Unterrichtscontainer im Pausenhof aufgestellt wurden – und der Andrang bei den Einschulungsfeiern nur noch mittels der Ausgabe von Eintrittskarten begrenzt werden kann. Von der Notwendigkeit einer zweiten Grundschule ist in Lorsch schon lange die Rede, die erwartete Siebenzügigkeit der Grundschule will niemand. Mit großer Freude wird daher zur Kenntnis genommen, dass sich auch der Kreistag im November einstimmig dafür ausspricht. Klappt alles wie geplant, sollen Wingertsbergschule und der Neubau jeweils vierzügig werden.

Wunsch nach eigenem Gymnasium

Die steigenden Schülerzahlen lassen in Lorsch auch den Wunsch nach einem eigenen Gymnasium wieder aktuell werden. Den gibt es in der Stadt zwar schon seit vielen Jahren, schließlich haben andere Mittelzentren längst entsprechende Angebote. Im Spätherbst wird die Diskussion aber mit zusätzlichen Argumenten neu belebt.

Rückenwind erfahren die Befürworter eines Neubaus in Lorsch zum einen, weil die Kapazität in den bestehenden Gymnasien in Bensheim und Heppenheim auf Dauer nicht ausreicht. Das stellt der Schulträger selbst mit Blick auf prognostizierte Bedarfszahlen fest und schlägt ein Gymnasium in Lorsch als eine Alternative zu Erweiterungen in Bensheim und Heppenheim vor.

Zum anderen bringt die Beratung über die schon lange geforderte Mehrfeldhalle im Ehlried neue Fahrt in die Debatte. Sportler der Tvgg erinnern mit einer Großaktion – sie stecken Flyer in jeden Haushalt – an den zugesagten Bau. Ein neues Gymnasium in Lorsch könnte die Lösung für beide Herausforderungen sein. Es könnte dem Kreis Bergstraße als Schulträger helfen, die zunehmend größere Zahl an Schulklassen unterzubringen. Zudem könnte es den Sportlern die gewünschte Halle verschaffen, denn ein Gymnasium braucht natürlich auch eine Sporthalle in der Nähe.

Lorscher lassen sich nicht beirren

Mit Befremden reagieren die Stadtverordneten auf die Einwände von Schulleitern in Bensheim und Heppenheim, die sich von Lorsch wenig begeistert zeigen und den Ausbau der bestehenden Gymnasien für den besseren Weg halten. Die Lorscher lassen sich jedoch nicht beirren. In der Stadtverordnetenversammlung im Dezember wird einstimmig eine Resolution zum Schulstandort beschlossen. Mit Nachdruck wird von ihnen auf diese Weise der Wunsch nach einer zweiten Grundschule am Ort und einem vollwertigen Gymnasium mit einem Angebot bis zum Abitur bekräftigt. sch

