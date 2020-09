Die Skigymnastik beginnt

Lorsch.Wie Norbert Ross, Vorsitzender des Lorscher Skiclubs (LSC), beim jüngsten Club-Abend erklärte, könne eine gezielte Skigymnastik helfen, sich für die bevorstehenden Touren fit zu machen. Aus diesem Grund biete der LSC auch in diesem Jahr wieder ein Training für Mitglieder und Freunde an. Beginn ist am kommenden Mittwoch (30.) um 20 Uhr in der Sporthalle im Ehlried.

