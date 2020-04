Die Sportler des LC Olympia trifft man beim Training in Feld und Flur

Lorsch.Sonne, Strand und Training: So lautet in normalen Jahren das Motto der Lorscher Leichtathleten in der Woche vor Ostern. Traditionell fahren Aktive und Jugend dann zusammen mit einer Gruppe des TSV Erbach an die italienische Adriaküste, um sich in der Nähe von Rimini auf die neue Saison mit einer intensiven Trainingswoche vorzubereiten. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Nicht nur das

...