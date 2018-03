Anzeige

Lorsch.Bei der Aktion „Poesie am Hoftor“ dreht sich in diesem Jahr alles ums Glück. Was manchen über die Maßen glücklich macht, das nehmen andere als selbstverständlich. Manche träumen vom Glück und manche packen es beim Schopf. Manche werden vom Glück überwältigt, andere können ihr Glück nicht fassen, auch nicht in Worte.

Zu letzteren gehören Dichter sicherlich nicht. Viele Gedichte sprechen glücklichen Menschen aus der Seele. Zum Beispiel, wenn es um die Beschreibung von Glück, dessen Folge oder auch dessen Abwesenheit geht. Die von vielen Lorschern wieder sehnlich erwartete Aktion „Poesie am Hoftor“ hat diesmal Glück als Thema gewählt.

Alle Bürger sind eingeladen, ihre Lieblingsgedichte dazu ans Kulturamt zu schicken. Egal ob romantisch oder sachlich, lang oder kurz und egal aus welchem Jahrhundert: Gefragt sind Gedichte, die sich mit Glück beschäftigen. Neben Goethe, Kästner oder Rilke sind auch selbstverfasste Vers willkommen. Die ausgewählten Werke werden dann an die Hoftore gehängt. Es können sich auch Leute melden, die gerne ein Gedicht an ihrem Tor möchten.