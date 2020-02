DM-Titel im Sprint verteidigen

Lorsch.Deutscher Meister im Sprint der Männer wurde Michael Straub im vorigen Jahr. Den Titel holte der Athlet aber nicht in einem Stadion, denn er ist kein Leichtathlet, sondern Sportkegler. Der für die Lorscher „Nibelungen“ startende Straub gewann den besonderen Wettbewerb in Ludwigshafen-Oggersheim. Wegen seines Meistertitels – sein zweiter nationaler Titelgewinn – ist der 36-Jährige jetzt für die Wahl zum „Sportler des Jahres“ der Stadt Lorsch vorgeschlagen.

Wie viele andere kam auch der gebürtige Darmstädter Straub durch seine Eltern zum Sportkegeln. Seit 2003 tritt er für die SKV Lorsch an, seit 2011 in der höchsten deutschen Spielklasse. In der Klosterstadt ist er mit seiner Familie auch daheim. Dass die Nibelungen nun aller Voraussicht nach absteigen werden, wurmt den Bundesligaspieler natürlich. Wenn es so kommt, soll der Ärger zumindest nicht lange anhalten. Die Blicke des Teams sind nach vorn gerichtet. „Wir wollen dann wieder aufsteigen“, macht der zielstrebige Sportler klar.

Über die Bedingungen im Lorscher Kegelcenter, die zuletzt nicht mehr den Standards entsprachen, müssen die Athleten immerhin nicht mehr klagen. Die Sportstätte in der Sachsenbuckelstraße ist gerade technisch erneuert worden. Jetzt rollen die Kugeln auf modernen Plattenbahnen – bei den Könnern mit einem Tempo von gut 40 Stundenkilometern.

Leistung wird oft unterschätzt

Kegeln gilt als eine „Randsportart“, berichtet Michael Straub. Die Leistungen, die die Sportler erbringen müssen, würden oft unterschätzt. Körperliche Fitness ist allerdings eine Mindestvoraussetzung, wenn man kraftvoll, zügig und zielgenau 120 Kugeln werfen muss. „Konzentration ist vielleicht noch wichtiger“, meint der Sportler mit Blick auf Wettbewerbe, die man gewinnen will. Mancher Tennisspieler, der das Sportkegeln einmal ausprobiert hat, wunderte sich schon, wenn er am nächsten Tag Schmerzen im Oberschenkel spürte, erzählt Straub.

In der Familie Straub wissen dagegen alle Mitglieder, wie sehr die Sportart fordern kann. Ehefrau Noreen Straub spielt für die „Kriemhild“ in der ersten Bundesliga, Schwiegermutter Ute Hintze hat schon viele Pokale geholt und auch Straubs Söhne – 13 und sieben Jahre alt – eifern den Eltern nach. Der ältere, Jason, hat bereits bei der DM auf sich aufmerksam gemacht und hofft, sein Können in Kürze bei der Jugendmeisterschaft in München beweisen zu können.

Wenn Auswärtstermine anstehen, geben sich die Familienmitglieder manchmal „die Klinke in die Hand“. Es kämen „schon ein paar Kilometer zusammen“, sagt Straub, der in einem Bensheimer Autohaus als Teiledienstleiter arbeitet und mit den Keglern auch schon bei Weltpokalturnieren in Österreich und Ungarn international erfolgreich war.

Im Juni wird seine ganze Familie dabei sein, wenn es für Michael Straub nach Markranstädt geht. Dort will er bei der DM seinen Titel im Sprint verteidigen.

Zehn Wurf auf die Vollen

Um einen Schnelligkeitswettbewerb handelt es sich dabei übrigens nicht. Bei dem Kampf Mann gegen Mann wird eine kürzere Distanz und eine geringere Zahl der Würfe gespielt. „Jeder zehn Wurf auf die Vollen und zehn ins Abräumen“, so der Deutsche Meister.

Sein Hobby schätzt der Leistungsträger nicht allein wegen der sportlichen Herausforderung, sondern auch wegen des kameradschaftlichen Miteinanders. Die Kegler treffen sich auch abseits der Bahn, unternehmen Ausflüge, verabreden sich zum Wassersport oder feiern gemeinsam.

