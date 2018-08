Doppelte Kosten zu befürchten

Es ist wieder soweit: Der Irrsinn Parkplatz-Ost geht weiter. Auf der CDU-Mitgliederversammlung wurden Fehler der Vergangenheit angesprochen, aber hieraus falsche Schlüsse gezogen.

Dass das Besucherinfozentrum (BIZ) am falschen Platz steht, wissen die Lorscher schon seit dessen Errichtung. Jetzt soll dieser Fehler durch einen zwei Millionen Euro teuren Parkplatz plus der Anschaffung von kleinen Bussen, welche die Besucher von dort in die Innenstadt bringen, „behoben“ werden.

Warum kann der Busfahrer nicht gleich die Besucher in Innenstadtnähe (Festplatz) absetzen? Wie soll der Zubringerdienst durch die Kleinbusse organisiert werden? Wer bezahlt die Kleinbusse? Wer stellt die Fahrer ein? Wer darf mitfahren – und wer muss laufen?

Mein Fazit: Wer einen Fehler zweimal macht (BIZ plus Parkplatz Ost) erzeugt für den Bürger nur doppelte Kosten!

Hans Hilsdorf

Lorsch

