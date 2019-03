Drei BMW aufgebrochen

Lorsch.Das Lenkrad sowie die Navigationssysteme von zwei Autos der Marke BMW haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch in der Hügelstraße und der Egerländer Straße in Lorsch ausgebaut und gestohlen. Das teilte die Polizei gestern mit.

Beim dritten Fahrzeug im Fenchelweg wurden die Täter mutmaßlich gestört, als sie in dem weißen BMW der 4er Serie zugange waren. Unerkannt konnten sie flüchten. Die Taten wurden in der Dunkelheit, ab 21.30 Uhr, begangen.

Wer in der Nacht verdächtige Personen beobachtet hat, sollte sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim melden. Die Ermittler sind dort zu erreichen unter der Rufnummer 06252/7060. pol

