Lorsch.Viele Operationen, Transplantationen, die Versorgung bei Unfällen und die Behandlung von Patienten mit bösartigen Tumoren sind nur möglich, wenn ausreichend Blutpräparate vorhanden sind. Der Anteil an Patienten mit hohem Alter oder mit komplexen chirurgischen Eingriffen in den Krankenhäusern steigt stetig. Ebenso gibt es Notfallpatienten mit einer akuten Blutungssituation, bei denen die Transfusion von mehreren Fremdblutkonserven lebensrettend sein kann, schreibt der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen.

In der Sommerzeit blieben jedoch die Spenderliegen oftmals leer. Um die Versorgung mit Blutspenden gewährleisten zu können, bietet das Lorscher Rote Kreuz am Freitag, 13. Juli, von 14 bis 19.30 Uhr in der Nibelungenhalle einen Termin an. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch vom 18. bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein.

Spender sollten eine gute Stunde Zeit einplanen, auch wenn die eigentliche Blutspende nur wenige Minuten dauert. Der Blutspendedienst bittet darum, den Personalausweis mitzubringen. Weitere Informationen zur Blutspende gibt es unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911. ml/Bild: DPA