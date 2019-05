Drogen am Steuer: Polizei stoppt Fahrer

Lorsch.Am Mittwoch wurden durch zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidium Südhessen zwei Fahrzeuge in Lorsch kontrolliert. Gegen 17.40 Uhr stoppten die Beamten einen Autofahrer in der Hirschstraße, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Mit dem Verdacht konfrontiert, räumte er ein, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben, so die Polizei gestern.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Auffällig nervöses Verhalten

Etwa zwei Stunden später, gegen 19.25 Uhr, fiel ein Rollerfahrer durch seine unsichere Fahrweise in der Bahnhofstraße auf. Als er kontrolliert werden sollte, hielt er sehr verzögert an und verhielt sich „auffällig nervös“, so die Polizei. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Polizisten rund 20 Gramm Amphetamin bei ihm. Zudem besitzt er keinen Führerschein, um den Roller zu fahren.

Er wurde vorläufig festgenommen, die Drogen sichergestellt und er musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auch gegen den Rollerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wird sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019