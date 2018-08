Ehepaar Burg feierte goldene Hochzeit

Lorsch.Goldene Hochzeit feierten jetzt Hannelore und Wilfried Burg in der Lorscher Konrad-Adenauer-Straße. Hier wohnen beide seit zehn Jahren, zuvor lebten sie in Lampertheim-Hofheim. Hannelore Burg ist gebürtige Bürstädterin und arbeitete zunächst 28 Jahre lang als Sekretärin bei der Firma Procter&Gamble in Worms und anschließend bis zur Rente beim Regierungspräsidium in Mannheim. Wilfried Burg erblickte in Worms das Licht der Welt und war als Kaufmann berufstätig. Aus ihrer Ehe stammen ein Sohn und fünf Enkel.

Für die Stadt gratulierte am Donnerstag Stadtrat Klaus Eberle (l.), der neben den Urkunden der Kommune, des Kreises und des Landes zur Freude der Jubilare auch fünf Klostertaler überreichte. tz/Bild: Lotz

