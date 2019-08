Eichhörnchen-Basar im Paulusheim

Lorsch.Wenn sich der Sommer dem Ende zu neigt, beginnen in Lorsch wieder die Second-Hand-Märkte. Dazu gehört auch der Eichhörnchen-Basar des katholischen Kindergartens St. Benedikt. Nach dem Motto „Alles rund ums Kind“ besteht die Möglichkeit für die Bevölkerung, am Sonntag, 8. September, von 13 bis 15 Uhr im Paulusheim preiswert einzukaufen. Schwangere dürfen bereits ab 12.30 Uhr nach Schnäppchen suchen.

„Kinder verkaufen für Kinder“, heißt es für den Markt der Kleinen in der ersten Etage. Wer selbst einen Stand betreiben will, kann sich informieren per E-Mail unter elternvertretung.stbenedikt@gmx.de. Es werden an diesem Tag auch Kaffee, Tee, Kuchen, alkoholfreie Getränke und Bockwurst angeboten. ml

