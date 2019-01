Ein Abenteuer für Augen und Ohren

Lorsch.Die erste offene Kirche im neuen Jahr knüpfte am Montag nahtlos an die Erfolge der letzten Monate an. Hunderte Besucher kamen nach St. Nazarius, um in besonderer Atmosphäre einen feinen musikalischen Genuss zu erleben. 2019 begann mit Klassik in kleiner Besetzung: Das Kammermusik-Duo Sorin-Dan Capatina an der Violine und die Lorscherin Petra Weis am Klavier wurde von Klarinettist Martin

...