Ein Bibelvers, der Familien helfen kann

Lorsch.Eine „Zaunandacht“ für alle Passanten gab es jetzt am evangelischen Kindergarten. „Halte zu mir, guter Gott“ ist der Titel eines Lieblingsliedes der Kinder in der Betreuungseinrichtung in der Biengartenstraße. Auch wenn dieses Lied aus Gründen des Infektionsschutzes nur gesummt werden darf, ist es dennoch inspirierend, heißt es von der Kirchengemeinde.

Ein Vers aus dem biblischen Psalm

...