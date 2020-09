Ein Facebook-Konto anlegen

Lorsch.Wer auf Facebook aktiv sein will, muss zunächst ein Profil anlegen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch lernen Teilnehmer, wie sie ein privates Facebook-Konto anlegen, welche Einstellungen wichtig sind, wie man postet, kommentiert und Kontakte findet.

Der Kurs läuft am Samstag, 3. Oktober, von 9 bis 16 Uhr im Schulungszentrum in der Lorscher Römerstraße 16.

Interessenten können sich online anmelden über die Adresse www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-21. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020