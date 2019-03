Ein Film, der aufrütteln will

Lorsch.Am kommenden Samstag (16.) findet um 16 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal des Museumszentrums eine Präsentation des Dokumentarfilms „Living the Change. Inspiring Stories for a sustainable future“ statt. Der von den beiden Australiern Jordan Osmond und Antoinette Wilson produzierte Film beschäftigt sich mit möglichen Lösungen für die globalen Krisen, denen sich die Menschheit heute in Bezug auf

...