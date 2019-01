Ein Fotobuch am PC erstellen

Lorsch.Aus digitalen Fotos kann man am PC ein individuelles Fotobuch erstellen und ausdrucken lassen. Die Themen sind sehr vielfältig von Urlaub über Geburtstag bis zur Hochzeit. Ein Kurs der KVHS Bergstraße vermittelt Techniken, wie man mit einer kostenfreien Software Fotos und Texte kombinieren kann, um schöne Fotobücher zu gestalten. Teilnehmer sollen etwa 75 Fotos auf einem USB-Stick zum Kurs mitbringen.

Der Kurs am Samstag, 12 Januar, von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag, 13. Januar 2019, von 9 bis 12 Uhr in Lorsch, Haus Löffelholz, Römerstraße 16. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.01.2019