Ein halbes Leben auf dem Parkett

Lorsch.Inge und Stefan Kolip sind als „Team des Jahres“ für die Sportlerwahl der Stadt Lorsch vorgeschlagen. Das war auch schon 2017 und 2018 der Fall. Beide Male hat das Tanzpaar dann sogar den Titel gewonnen. Ist die erneute Nominierung deshalb vielleicht nichts so sehr Besonderes mehr für die Kolips? „Das ist überhaupt nicht so“, betont aber Stefan Kolip. „Es ist doch eine große Ehre“, stellt der IT-Projektleiter klar, der zusammen mit seiner Ehefrau Inge schon mehr als 100 Turniersiege errungen hat und vom gemeinsamen Hobby immer noch so begeistert ist wie am ersten Tag.

Dass sie erneut für den ausgewählten Kreis der „Sportler des Jahres“ nominiert wurden, habe sie diesmal vielmehr ein wenig überrascht, sagt Stefan Kolip. Denn im Vergleich zu den sportlichen Leistungen, die sie in der Vergangenheit jedes Jahr vorweisen konnten, sei ihre Ausbeute in den letzten Monaten etwas bescheidener gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen hat das Paar, das für den Tanzsportclub TSC Rot-Weiß Lorsch startet, auf die Teilnahme an einigen hochrangigen Turnieren verzichten müssen. Inge Kolip muss eine Schulter-Operation auskurieren. „Das ist doof“, räumt Stefan Kolip mit Blick auf das derzeitige Handicap ein, das am Wettkampfsport hindert: „Aber wir üben uns in Geduld.“

Er sei ein ausgesprochener „Grundoptimist“, sagt der 55-Jährige über sich selbst. Er geht deshalb zuversichtlich davon aus, dass er mit seiner Frau spätestens im Juli beim Weltranglistenturnier wieder auf dem Parkett stehen wird. In Wuppertal treffen sich die besten Tänzer dann zur „Dance-Comp“, einem mehrtägigen internationalen Wettbewerb mit über 3000 Teilnehmern, zu dem immer auch Welt- und Europameister anreisen.

Im Frack wie ein Pinguin

Die Kolips haben sich dem Standardtanz verschrieben. Sie tanzen also Wiener Walzer, Tango, Slowfox, Quickstep und Langsamer Walzer, und zwar in der höchsten Leistungsklasse, der S-Klasse. Für die Sportlerwahl sind sie nominiert, weil sie bei der Landesmeisterschaft im Vorjahr erneut den ersten Platz holten.

Bei den Standardtänzen tragen die Frauen meist lange Kleider mit viel Strass, die Männer Frack – ein bisschen wie „Pinguine“, lacht Kolip. Das Styling gehöre beim Turniertanz aber einfach dazu. Für die Bewertung der tänzerischen Leistung solle es allerdings nicht ausschlaggebend sein, erklärt Kolip, der sich auch selbst als Wertungsrichter betätigt. Sein nächster geplanter Einsatz fällt allerdings flach. Denn der im März anstehende Termin von „Jugend trainiert für Olympia“ ist abgesagt worden. Der Nachwuchs sei verständlicherweise „todtraurig“.

Die freie Zeit wird Kolip nun arbeiten oder sich der Familie widmen. Die Kolips haben Zwillinge im Alter von zwölf Jahren – und diese sind ebenfalls sportlich. Mit Tanzen haben sie zwar nichts am Hut, aber der Sohn ist Stammspieler in einer Fußball- sowie einer Handballmannschaft, die Tochter reitet.

„Wir lieben Lorsch“

Daheim sind die Kolips in Groß-Zimmern, in Lorsch sind sie sehr gern. „Wir lieben Lorsch“ – und das werde auch „ewig“ so bleiben. Die Klosterstadt sei schließlich ihre „tänzerische Heimat“. Inge Kolip bringt sich zudem im Vorstand des Tanzsportclubs ein. Das sportlich so erfolgreiche Paar ist ein Aushängeschild des Vereins. Beim Tanzen hat sich das Paar vor über 20 Jahren auch kennengelernt und verliebt.

Seit 23 Jahren tanzen die Kolips zusammen. „Ein halbes Leben“, so der 55-Jährige. Über 400 Turniere haben sie gemeinsam absolviert. Sie waren viele Male Hessische Landesmeister, holten zwei Mal Bronze bei der DM, gewannen Weltranglistenturniere. Nur die WM fehlt ihnen noch. Die krankheitsbedingte Auszeit sei nicht leicht, sagt Stefan Kolip: „Zugucken fällt mir schwer.“ Ausgleichssport betreibt er derzeit im Fitnessstudio. Das Lorscher Tanzpaar freut sich deshalb, sein Können bald wieder auch international beweisen zu dürfen und dann möglichst in Finalrunden zu landen. Ab diesem Jahr starten sie in einer neuen Altersklasse. Bei den Senioren III gehören sie dann erst einmal zu den jüngsten Athleten.

Der Wettkampfsport habe sie schon in jeden Kontinent der Welt geführt. In schönen Gegenden habe man früher oft noch einen Urlaub drangehängt. „Unser beider Herzblut“, sagt Stefan Kolip, sei jedenfalls mit dem Tanzsport verbunden.

