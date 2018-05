Ein Leckerbissen für Flötenfans

Anzeige

Kabinettstücke

Originelle Kabinettstücke hielt auch das finale Konzertdrittel parat: zunächst die im ungewohnten Duogewand besonders vergnüglichen Dvorák-Humoresken opus 101/1 und 7 von 1894 (letztere ein echter Hit des Komponisten, namentlich in der Vokalversion „Eine kleine Frühlingsweise“), danach die temperamentvolle dritte Nummer aus Piazzollas Tango-Etüden für Soloflöte von 1987, vor allem aber die programmkrönend süffigen Stimmungsbilder „Pan et les oiseaux“ und „Pan et les bergers“ aus dem wahrhaft entdeckenswerten Sonatenjuwel „La flûte de Pan“ opus 15 (1904) des zwischen Spätromantik und Impressionismus pendelnden Pariser Debussy-Zeitgenossen Jules Mouquet (1867-1946).

Bachs populäre „Badinerie“ aus der h-moll-Suite BWV 1067 erklang nach großem Schlussbeifall als launige Zugabe auf der Piccoloflöte. Das diesjährige Sommerkonzert der Lorscher Reihe in Sankt Nazarius folgt am 15. Juli um 17 Uhr.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.05.2018