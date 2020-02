Ein Meister der Kampfkunst

Lorsch.Koby Wilke trägt einen nicht alltäglichen Vornamen. Angeregt wurden seine Eltern dazu durch den berühmten Basketballspieler Kobe Bryant. Körbe wie der frühere US-Ausnahmeathlet wirft Koby Wilke zwar nicht. Der junge Lorscher ist aber ebenfalls ein großes sportliches Talent. Seine Disziplin ist der Kampfsport. Jetzt ist er einer von fünf Kandidaten, die für die Wahl zum Lorscher „Sportler des Jahres“ vorgeschlagen sind.

Wenn er in Karate so erfolgreich weitermacht wie bisher, wird man von dem gerade erst 12 Jahre alten Athleten noch einiges hören. Im vorigen Jahr verteidigte Koby seinen Titel als Vize-Meister bei der DM im Kumite-Zweikampf, belegte zudem den zweiten Platz mit dem Kata-Team und holte den dritten Rang im Team bei der Mitteldeutschen Meisterschaft.

Im Glasschrank in seinem Kinderzimmer stehen bereits jede Menge Pokale, stapeln sich Urkunden und Medaillen. Dabei hatte Koby Wilke mit Karate zunächst gar nichts im Sinn. Als er aber einige Male beim Training in Viernheim dabei war, weckte das sein Interesse für den Sport. Seine Großcousine Martina Sorge ist in Viernheim Leiterin eines Dojos, einer Übungsstätte für Karate.

Seit sechs Jahren inzwischen zieht Koby Wilke mit großer Begeisterung den weißen Kampfanzug an, streift sich die Faustschützer über und geht auf die Matte. Mittlerweile darf er den violetten, den sogenanten fünften Kyu tragen. Die jeweilige Gürtelfarbe zeigt die bisher erreichte Klasse an. Nach violett kommen nur noch die Braungurte, anschließend die Dan genannten Schwarzgurte für die höchsten Meistergrade.

Dreimal wöchentlich steht für den Schüler, der die sechste Klasse des AKG in Bensheim besucht, Training auf dem Stundenplan. Zusätzlich absolviert er jeden ersten Samstag eine Extra-Übungseinheit. Bretter durchhauen, wie sich Laien Kampfsport möglicherweise vorstellen, spielt dabei keine Rolle, macht Koby Wilke klar. Jeder Kampf beginnt mit einer Verbeugung der Partner und wird auch auf diese Weise beendet. Respekt und Disziplin sind bei der waffenlosen Selbstverteidigungskunst Karate genauso wichtig wie Schnelligkeit und Ausdauer – und gute Konzentration. Wenn man bei den Ansagen der japanischen Begriffe nicht ganz genau zuhört, dann wehrt man die Stoß-, Schlag- und Trittangriffe schließlich falsch ab.

Der zwölf Jahre alter Lorscher, der neben Sport auch Mathe zu seinen Lieblingsfächern zählt, beherrscht die Fachbegriffe längst. Koby Wilke ist sogar bereits ins Stützpunkttraining aufgenommen. Bei der Sichtung der Nachwuchstalente hat er mit seiner Leistung überzeugt. In diesem Jahr wird er erstmals auch am Bundeslager teilnehmen. In den Sommerferien geht es dabei eine Woche lang nach Wetzlar.

Mutter holte den Titel schon

Koby Wilke ist zum ersten Mal für den Titel als Lorscher „Sportler des Jahres“ nominiert. In seiner Familie gibt es allerdings schon Erfahrung mit der Sportlerwahl. Mutter Liane Wilke wurde 1997, damals noch mit ihrem Mädchennamen Liane Philippi, ausgezeichnet als Leichtathletin mit hervorragenden Leistungen im Kugelstoßen und Diskuswurf. „Ganz so erfolgreich wie mein Sohn war ich aber nicht“, meint sie rückblickend bescheiden.

Koby Wilke wurde gerade auch bei der Sportlerwahl der Stadt Viernheim für seine Erfolge im Team und als Einzelsportler geehrt. Jetzt bereitet er sich auf die Deutsche Meisterschaft im Mai in Bochum vor. Zuvor wird er bei der Mitteldeutschen Meisterschaft, die bereits Anfang März in Groß-Umstadt ausgetragen wird, antreten. Auch bei den Südwestdeutschen Meisterschaften wird Koby Wilke seine Kampfkunst zeigen. Sie finden Ende Juni in Viernheim statt, sind also ein Heimspiel für den Lorscher, der dort trainiert.

Dazwischen wird der Sportler verschiedene Turniere absolvieren und sich von den erfahrenen und erfolgreichen Trainern des Viernheimer Dojos noch jede Menge beibringen lassen. Läuft es für Koby Wilke wie gewünscht, dann will er sich irgendwann auch auf internationaler Ebene beweisen. Erst ab dem Braungurt ist das zwar möglich. Aber diese Prüfungskategorie steht für ihn sowieso als nächstmögliche an. Alle anderen Gürtelfarben davor hat sich der junge Lorscher schließlich bereits erkämpft.

