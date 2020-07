Ein Ort, der in der ersten Liga mitspielt

Lorsch.Als Wohn- und Ausflugsort ist Lorsch sehr beliebt. Warum aber ist sein Name – anders als andere Bergstraßen-Orte – weit über die Region hinaus bekannt und vielen sogar international ein Begriff? Vor allem deshalb, weil Lorsch jahrhundertelang zu den allerersten Adressen in Europa zählte. Und auch, weil im Lorscher Codex, einer Urkundensammlung aus dem Mittelalter, rund tausend Ortschaften in

...