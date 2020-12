Ein Seil, ein Feuerwehrauto und Schokolade

Lorsch.„Der Nikolaus hat der Feuerwehr Lorsch 150 Pakete zu viel gebracht – und die wollen wir gerne an Sechs- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche in Lorsch verschenken“, hieß es auf einem Flyer der Lorscher Feuerwehr, der in Lorsch verteilt worden war. Zu lesen war darauf auch, dass sich Interessierte anmelden müssen, damit sie kleine Weihnachtsgeschenke bekommen können.

