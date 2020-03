Ein Tanztalent mit enormer Sprungkraft

Lorsch.Marilena Seng war viel unterwegs im vergangenen Jahr. Die Lorscherin – sie besucht die achte Klasse im AKG – ist eine ausgezeichnete Tänzerin. Für mehrere große Wettbewerbe hat sie sich zuletzt qualifiziert und vordere Ränge erreicht. Im Jazz und Modern Dance der Junioren hat die 13-Jährige einen zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft in der Kategorie Duo geholt – und sogar bei der WM – sie wurde in Polen ausgetragen – durfte sie ihr Können präsentieren. „Ein sehr erfolgreiches Jahr“, bilanziert sie im Rückblick. Jetzt ist die Schülerin bei der Sportlerwahl der Stadt Lorsch für den Titel als „Sportlerin des Jahres“ vorgeschlagen.

Das Tanztalent ist bereits zum dritten Mal in Folge nominiert. 2018 hat Marilena den Titel bereits gewonnen und wurde als „Sportlerin des Jahres“ ausgezeichnet. Das Publikum bei der großen Sportlerehrung erhielt sogar einen anschaulichen Eindruck von ihrer Kunst, denn Marilena Seng ließ sich nicht nur auszeichnen, sie bereicherte auch das Rahmenprogramm mit einer anspruchsvollen Tanzvorführung mit akrobatischen Elementen.

Jede Woche fünf Mal Training

Legt Marilena los, dann sieht man schnelle Folgen von hohen Sprüngen, Flic-Flacs, Drehungen, Spagate, ein freies Rad und gedrehte Fouettes fast wie bei „Schwanensee“, aber zu moderner Musik. Über die Diagonalen bis in alle vier Ecken der großen Tanzfläche wird der Platz üblicherweise genutzt. Etwas mehr als zwei Minuten dauern die perfekt einstudierten Auftritte, für die sehr viel Kondition und eine hervorragende Körperbeherrschung erforderlich sind. Dass Marilena Seng lange auch als Turnerin bei der Tvgg Lorsch aktiv war, kommt ihr beim Tanzen zugute. „Eine Supergrundlage“, hat sie festgestellt. Fünf Mal in der Woche trainiert die junge Lorscherin, die ihr liebstes Hobby vor zehn Jahren in Vronis Tanzstudio begonnen hat. Derzeit hat sie Ballett-Unterricht bei Robin Rosenberger. Solo und Duo übt Marilena Seng seit vorigem Jahr bei der TG Bobstadt. Ihre Trainerin Lisa Ritzert erklärt beeindruckt: „Marilena ist ein Supertalent mit einer riesigen Sprungkraft.“

Im Solo und Duo ist Marilena auch bereits im Kadertraining beim Hessischen Tanzsportverband. Dort wird sie von Bundestrainer Andreas Lauck betreut. Zudem nimmt sie an Workshops mit international bekannten Choreografen teil. Daheim macht die Tänzerin Krafttraining.

In Bensheim tanzt die Sportlerin auch beim Center of Moving Arts. Mit der Gruppe von Kai Rosenberger reiste sie im Mai vorigen Jahres nach Kroatien. In der Kategorie Modern Solo ertanzte sich die Lorscherin in Porec bei den World Dance Star Finals einen fünften Platz. Siegerin wurde sie wenige Wochen zuvor in Österreich in Zell am See.

Neben Solo und Duo tanzt die Athletin auch Formation. Mit ihrer Gruppe „Neos“ schaffte sie bei der WM Platz 19. Mit ihrem Tanzpartner Leon Morosch freute sie sich, als Duo den zwölften Rang belegen zu können. 49 Duos insgesamt kämpften in Polen um die besten Plätze.

Auch die Nervenstärke, sich von unvorhergesehenen Hürden nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, müssen exzellente Sportler mitbringen. Beim Ranglistenturnier gab es in der Formation von Marilena zum Beispiel kurz vor dem Auftritt Stress, weil das Outfit der Gruppe plötzlich nicht den strengen Vorgaben entsprach. Ein kleines Stück Haut war zu sehen, das durfte nicht sein. In Windeseile musste die Gruppe für alle dunkle Bodys auftreiben.

Wenn die Corona-Epidemie keinen Strich durch die Rechnung macht, wird die die Lorscherin nach Mazedonien fliegen. Denn in Skopje ist sie bei den Europameisterschaften dabei. Im Solo, im Duo sowie in der Formation wird Marilena Seng teilnehmen. Wenn es gut läuft, wird sie auch bei der WM wieder mit von der Partie sein.

Neben Jazz-Tanz, Hip-Hop- Modern- und Contemporary-Tanz pflegt die Achtklässlerin aber noch andere Hobbys. „Musik hören und Reisen“, listet sie auf. Große Städte schaut sie sich gerne an, besonderen Spaß machte außerdem ein Urlaub in Kanada mit einer befreundeten Lorscher Familie.

Einen Alltag ohne Tanzen kann sich Marilena Seng nicht gut vorstellen. Die junge Frau, die seit zehn Jahren begeistert tanzt, findet es schon unerfreulich, wenn das Training einen Tag ausfällt.

