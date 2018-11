Einbrecher am Werk

Lorsch.Ein Einbrecher ist am Sonntag mit einer Taschenlampe durch ein Einfamilienhaus in der Altmünsterstraße gelaufen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde der Täter von den Hauseigentümern entdeckt, als sie heimkamen.

Nach der ersten Durchsicht hatte sich der Unbekannte bereits in den einzelnen Räumen und in Schränken umgesehen, jedoch nichts entwendet. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 17.55 Uhr die rückwärtige Terrassentür auf, so die Polizei.

Mit Uhren und Schmuck konnten hingegen Einbrecher am Samstagabend aus einem Haus in der Straße Am Forstbann fliehen. Sie waren in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.40 Uhr am Werk. Die Täter verschafften sich über die aufgebrochene Haustür Zutritt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten vorliegt, überprüfen die Ermittler des Kommissariats in Heppenheim. Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, wendet sich unter der Rufnummer 06252/7060 an die Beamten. pol

