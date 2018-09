Einbrecher in der Wolfshecke

Lorsch.Bislang noch unbekannte Täter brachen am Freitag in ein Anwesen in der Straße „In der Wolfshecke“ ein. Das teilte die Polizei gestern mit. Kurz vor Mitternacht alarmierte die Bewohnerin die Polizei, nachdem sie die Spuren der Kriminellen in dem Einfamilienhaus entdeckt hatte.

Wertvolle Armbanduhr geklaut

Die Diebe waren am Freitagabend in der Zeit ab 18 Uhr durch die aufgehebelte Haustür in das Innere gelangt und hatten die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten sie eine Herren-Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Kripo in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.09.2018