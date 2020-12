Einbrecher kamen an Heiligabend

Lorsch.An Heiligabend, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr, haben Einbrecher die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße in Lorsch heimgesucht. Das teilte die Polizei mit, die die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat.

Nachdem die Einbrecher zunächst an der Terrassentür des Anwesens scheiterten, weil die Tür stand hielt, brachen sie über ein Schlafzimmerfenster in die

