Handwerksbetriebe betroffen

Ein paar hundert Meter weiter entfernt gerieten dann zwei Handwerksbetriebe auf dem Gelände in der Dieterswiese in den Fokus der Kriminellen. Der Spurenvergleich an den aufgebrochenen Türen könnte darauf schließen, dass die nächtlichen Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täter gehen, so die Polizei.

Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.08.2018