Anzeige

Lorsch.Zu einem Lichtbildervortrag sind Gäste in der Reihe „Auszeit“ der evangelischen Kirchengemeinde eingeladen. Am 19. April (Donnerstag) geht es diesmal um die Normandie. Die Bilderreise beginnt um 20 Uhr im Martin-Luther-Haus am Wingertsberg.

Ansichten aus Reims und Chartres

Informiert wird über die Studienreise des Partnerschaftsvereins Lorsch. Es werden kulturelle und landschaftliche Schönheiten der Normandie zu sehen sein sowie Eindrücke von den weltberühmten Städten Chartres, Reimes und Verdun gegeben.

Willkommen sind zur „Auszeit“ alle, die ihre Erinnerungen per Bild auffrischen wollen sowie alle diejenigen, die weiße Flecken auf ihrer Landkarte färben möchten. red