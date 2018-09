Eine Gefängnisdirektorin, die den Knast-Alltag umkrempelte

Einhausen.Zum einen ist es das gemeinsame und schmackhafte Frühstück, das Doris Spielhoff und ihr Helferteam Frauen aus Einhausen und Umgebung einmal im Monat in großer Zahl in die Altentagesstätte streben lässt. Zum anderen hat das Frauenfrühstück in Einhausen so einen guten Erfolg, weil Doris Spielhoff immer wieder Referenten mit Vortragsthemen findet, die auf ein sehr großes Interesse bei Zuhörern

...